Verenigd Koninkrijk: brexitoverleg in zeer moeilijke fase

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een toekomstig handelsverdrag zijn in een ‘heel moeilijke fase’ beland. Dat zei een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson vrijdag. Hij benadrukte dat er nog maar weinig tijd is om een deal te sluiten over de onderlinge betrekkingen na 1 januari, als de Britten de interne Europese markt ook in de praktijk verlaten.