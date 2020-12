Coronaprikken voor huisarts wel te doen, maar ‘best pittig’

Als straks duidelijk is wanneer welk coronavaccin zal worden geleverd, zullen huisartsen nog wel enige tijd nodig hebben om het prikken van hun patiënten te regelen. Dat verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De hele operatie is wel te doen, maar wordt ‘best wel pittig”, zegt een woordvoerster.

De animo zal flink zijn en het inenten moet coronaproof. De dokters zullen daarom extra ruimte moeten vinden door partytenten voor de deur te zetten of tijdelijk te verhuizen naar bijvoorbeeld kerken en sportzalen. En omdat de gewone consulten ook moeten doorgaan, zullen huisartsen misschien ook op zaterdag coronavaccins willen toedienen, maar daar moet dan wel weer extra assistentie voor worden geregeld.

Het zijn echter geen onoverkomelijke problemen, aldus de LHV. Om te beginnen hebben de dokters immers de groepen in beeld die het eerst in aanmerking komen doordat ze die ook al jaren oproepen voor de gewone griepprik.

Grote belangstelling

Intussen loopt het toedienen van de coronaprikken mogelijk samen met het geven van de laatste griepprikken aan vooral gezonde mensen van tussen de 60 en 70. Kort nadat in het najaar de uitnodigingen voor de griepprikken door de huisartsen waren verzonden, kwam de oproep aan deze groep om 70-plussers en kwetsbaren voor te laten gaan, zodat er voor die groep zoveel mogelijk vaccin beschikbaar bleef. Sommige praktijken moesten door de grote belangstelling zelfs nee verkopen aan 70-plussers en zwakkeren. Aan de oproep werd ruim gehoor gegeven.

Donderdag bleek dat er nu genoeg griepvaccin is voor met name die gezonde zestigers, mede dankzij extra inkoop die inmiddels is geregeld. Niet al die vaccins zijn echter meteen beschikbaar, de laatste voorraden worden pas in februari verwacht.

Normaal komt van de 6 miljoen kandidaten voor de griepprik maar de helft opdagen, maar nu ging het volgens een voorzichtige schatting van de huisartsenvereniging meteen al om 60 tot 65 procent. Niet dat de griepprik beschermt tegen corona, maar veel mensen wilden uitsluiten dat ze griep én corona krijgen. Omdat ze dat waarschijnlijk nog steeds willen, wordt voor de overgebleven en extra griepvaccins ook veel belangstelling verwacht.