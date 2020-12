Verlaging leeftijd HPV-vaccinatie door corona niet gehaald

Jongens en meisjes vanaf negen jaar worden volgend jaar toch nog niet gevaccineerd tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer blijkt dat corona de oorzaak is.

Eigenlijk zouden vanaf 2021 niet alleen meisjes, maar ook jongens worden gevaccineerd tegen HPV. De leeftijd waarop het vaccin wordt aangeboden, zou bovendien omlaag gaan van twaalf naar negen jaar. Door corona gaat dat niet door, schrijft Blokhuis: ‘Vanwege de hoge werkdruk’ bij de Jeugdgezondheidszorg ‘en de inzet van personeel bij de bestrijding van Covid-19 blijkt dit streven helaas niet haalbaar.’

De uitbreiding wordt daarom verschoven naar 2022. In dat jaar wil Blokhuis ook van start met een inhaalactie.

Enige vertraging

Het is niet de enige vertraging die het vaccinatieprogramma oploopt. Omdat veel reguliere vaccinaties als groepsvaccinatie worden aangeboden, zijn die uitgesteld. In 2021 zou ook een onderzoek naar bijwerkingen bij kinderen van start gaan. Vanwege de coronamaatregelen kan dat onderzoek nog niet beginnen, schrijft Blokhuis. Bovendien is de huidige periode volgens de bewindsman ‘minder representatief’ en zijn ouders lastiger te benaderen. Het onderzoek is daardoor naar verwachting niet in 2025, maar in 2026 af.

De invloed van corona op de griepvaccinaties valt volgens Blokhuis mee.