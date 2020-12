‘Poolse regeringspartij wil strafprocedure tegen Nederland’

De Poolse regeringspartij Solidarna Polska (Solidariteit Polen) wil een artikel 7-strafprocedure tegen Nederland beginnen in het Europees Parlement. Volgens Poolse media gaat het de partij om het Nederlandse belastingstelsel.

Het idee zou een reactie zijn op de zaak die Nederland wil beginnen tegen Polen vanwege de uitholling van de rechtsstaat daar. Nederland wil Polen voor het Europees Hof van Justitie dagen omdat de Poolse regering de onafhankelijkheid van rechters aantast, volgens buitenlandminister Stef Blok.

Solidarna Polska stelt dat Nederland een oneerlijk belastingsysteem heeft. Zo zou het mogelijk zijn om eenvoudig met cijfers te sjoemelen en kunnen er oneerlijke belastingaangiftes worden ingediend. De partij wil dat het Europees Parlement een onderzoek begint.

Zbigniew Ziobro zou de procedure in gang willen zetten. Hij is de leider van Solidarna Polska, een partij die is afgesplitst van de grootste partij PiS, maar nog wel nauw samenwerkt met die partij. Volgens Poolse media zou Ziobro het voorstel niet hebben overlegd met premier Mateusz Morawiecki. Naaste medewerkers van de premier zouden het namelijk een slecht idee vinden. Zij zeggen dat de Poolse onderhandelingspositie zo wordt ondermijnd.

Binnen de EU is nog steeds een conflict gaande over de begroting. Polen en Hongarije willen niet instemmen met de voorgestelde begroting en het coronaherstelfonds zolang de rechtstaatvoorwaarden niet van tafel gaan.