Gebied rond Tiel al in steentijd bewoond

Het gebied rond Tiel was al in de steentijd bewoond. De oorspronkelijke bewoners trokken rond het begin van onze jaartelling weg na een grote overstroming. Ze sloegen in die tijd daarnaast op de vlucht voor de Romeinen, die hun legerplaatsen bij Tiel vulden met bevriende stammen. Dat concluderen archeologen, die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de vele vondsten die zijn gedaan bij een van de grootste opgravingen ooit in Nederland.