Miljardenvergoeding Rusland aan Yukos-eigenaren moet doorgaan

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland die beslissing ongedaan te maken, maar in hoger beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk.

Omdat Rusland opnieuw protest aantekende ligt de zaak nu bij de Hoge Raad. De inhoudelijke behandeling begint volgend jaar en een uitspraak wordt pas eind 2021 verwacht. Volgens de Hoge Raad is de kans dat Rusland gelijk krijgt niet groot genoeg om nog te wachten met betalen. Het schadebedrag is door bijkomende boetes en rentes inmiddels opgelopen tot ruim 57 miljard dollar.