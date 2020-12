De Jonge: geen moeite mee me zichtbaar te laten vaccineren

"Als ik aan de beurt ben heb ik er geen enkele moeite mee om dat in alle transparantie te doen", aldus de Jonge. "Het is mooi dat de wetenschap ons dit levert. Vaccinatie is onze beste troef."

Maar het goede voorbeeld geven zal niet meteen gebeuren, benadrukt de bewindsman. "In Nederland hebben we ervoor gekozen de kwetsbare groepen eerst te doen, dan is het logisch de eerste vaccins voor hen beschikbaar te hebben."