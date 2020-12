Duitse minister: extra coronamaatregelen nodig in sommige regio’s

‘Waar het aantal besmettingen in Duitsland groter is, is er naar mijn mening behoefte aan aanvullende maatregelen om het aantal contacten verder te verminderen boven wat is afgesproken”, zei Spahn tegen de Duitse zender ZDF. ‘We hebben nog steeds te veel districten en regio’s waar aanvullende maatregelen nodig zijn”, voegde hij eraan toe.

In Duitsland zijn de coronamaatregelen deze week verlengd tot 10 januari. Onder meer restaurants, musea en theaters blijven gesloten in deze zogenoemde lockdown-light, die inmiddels een maand duurt. Eerder was al besloten tijdens de feestdagen de beperkingen voor bijeenkomsten iets te versoepelen, waardoor maximaal tien mensen mogen samenkomen.

Duizend gestegen

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen in de laatste 24 uur met ruim duizend gestegen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde vrijdagochtend 23.449 nieuwe gevallen.

Daarmee zet de stijgende trend in de loop van de week door. Donderdag meldde het RKI 22.046 nieuwe gevallen, woensdag rond de 17.000 en dinsdag zo’n 13.500 besmettingen.