Slag om de Schelde krijgt grote coronaproof première in Zeeland

Het Nederlandse oorlogsepos De Slag om de Schelde beleeft op maandag 14 december op bijzondere wijze zijn wereldpremière in Vlissingen. Bioscoop CineCity vertoont dan als eerste bioscoop de hele dag de film in alle zalen. Met ruim dertig vertoningen verspreid over de dag hebben de makers toch een manier gevonden om de film in coronatijd groots in première te laten gaan.