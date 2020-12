UNICEF heeft in 2021 meer geld nodig door humanitaire crises

UNICEF heeft volgend jaar 6,4 miljard dollar, omgerekend 5,2 miljard euro, nodig om 190 miljoen kinderen te helpen. Dat is 35 procent meer dan dit jaar nodig was. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties komt dat door een aantal grote humanitaire crises en de coronapandemie.

‘Momenteel zijn bijna 32 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld. Tel daar de coronapandemie en alle natuurrampen bovenop, dan heb je een aardig beeld van het wereldwijde kinderleed”, aldus directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo.

Het geld gaat onder meer naar vaccins tegen de mazelen, veilig drinkwater, onderwijs en het tegengaan van ondervoeding. UNICEF is aangewezen om in 92 landen coronavaccins te gaan toedienen aan mensen. Die rol krijgt het, vanwege het hoge aantal vaccinaties dat de organisatie al aan mensen geeft.

‘De effecten van de pandemie op het leven van kinderen, is aan alle kanten merkbaar”, stelt Laszlo. ‘Een kwart miljard studenten wordt wereldwijd nog steeds getroffen door schoolsluitingen. Vaccinatieprogramma’s om kinderen in te enten tegen gevaarlijke kinderziektes zijn in meer dan 60 landen verstoord.’