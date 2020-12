Bosbrand in Californië drijft duizenden mensen uit hun woningen

In de Amerikaanse staat Californië heeft een bosbrand ten zuidoosten van Los Angeles duizenden mensen uit hun woningen verdreven. Het vuur in Orange County greep donderdag als gevolg van de hevige wind snel om zich heen, waardoor bijna 25.000 inwoners uit voorzorg zijn geëvacueerd, meldde de brandweer. Donderdagavond (lokale tijd) was de brand nog maar voor 10 procent onder controle.

Het huidige bosbrandenseizoen in Californië is qua oppervlakte het meest verwoestende ooit. Sinds het begin van het jaar is ruim 16.100 vierkante kilometer land verwoest. Duizenden woningen gingen in vlammen op en tientallen mensen kwamen om het leven. Indien de droogte en de harde wind aanhouden, zal de situatie in december naar alle verwachting nog verder verslechteren.