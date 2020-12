Tweede inleidende zitting tegen verdachten ‘martelcontainers’

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp houdt de rechtbank vrijdag een tweede inleidende zitting rond de zogenoemde ‘martelcontainers’ die in juni in Wouwse Plantage werden ontmanteld. In de zaak staan tien verdachten terecht, onder wie de vermoedelijke opdrachtgever, de 49-jarige Rotterdammer Roger P., alias Piet Costa. Hij werd op 6 oktober in zijn cel aangehouden, waar hij in voorarrest zat in verband met een grote cocaïnezaak.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten in Wouwse Plantage (Brabant) een loods met zeecontainers ingericht waarin gekidnapte criminele vijanden konden worden opgesloten. Een van de containers was ingericht als martelkamer, voorzien van tal van gereedschappen en een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. Dankzij het grootscheepse onderzoek naar de cryptoservice Encrochat - zeer in trek bij criminelen - kon de recherche de communicatie van de verdachten een tijd lang op de voet volgen. In juni werd er ingegrepen, omdat de politie vermoedde dat er iets stond te gebeuren.

De vermoedelijke bende opereerde volgens het OM in teams, met ieder een eigen taak. De eigenlijke ontvoeringen zouden worden uitgevoerd door een soort arrestatieteam. Op een zitting in september zei justitie dat onderzocht wordt hoe de verdachten aan de stapel politie-uniformen zijn gekomen die bij hun aanhouding is gevonden.