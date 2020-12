Leden Forum voor Democratie stemmen over Baudet als partijleider

Thierry Baudet weet vrijdagavond om 18.00 uur of de leden van Forum voor Democratie hem als partijleider willen behouden. Ze kunnen zich vanaf donderdagavond 18.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur uitspreken over die vraag in een digitaal referendum. De uitslag ervan is bindend, zo werd donderdag gezegd op de website van de partij.