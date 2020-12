Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in VS

De Verenigde Staten hebben de afgelopen 24 uur een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins universiteit in Baltimore zijn er binnen een etmaal meer dan 210.000 Amerikanen geïnfecteerd met het longvirus.

Meer dan 2900 mensen zijn in dezelfde periode gestorven aan de gevolgen van een besmetting. Een dag eerder werden er nog 2700 sterfgevallen gemeld. Meer dan 100.000 inwoners liggen in het ziekenhuis.

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al voor ‘een uitbraak bovenop een uitbraak’ omdat een week geleden miljoenen Amerikanen naar hun familie afreisden om Thanksgiving, een belangrijke feestdag in de VS, te vieren.

In het land laait de epidemie flink op. De afgelopen maand werd al twee keer de lat van 200.000 dagelijkse coronabesmettingen overschreden, maar nog nooit was het aantal zo hoog.

Ziekenhuisopnames nemen met name toe in de vier meest dichtbevolkte staten (Californië, Florida, New York en Texas), merkt het Covid Tracking Project op.

De Verenigde Staten, het land dat wereldwijd het hardst door de pandemie is getroffen, telt in totaal meer dan 14,1 miljoen besmettingen en 276.000 doden.