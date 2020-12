‘Noodvoorziening toeslagdrama ging niet naar ouders’

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslag voorkomen dat de noodvoorziening die werd uitgekeerd aan gedupeerde ouders direct naar schuldeisers zou worden overgemaakt. ‘Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop en gelukkig trokken de gedupeerden bij mij aan de bel en kon ik middels een brief aan staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het tij laten keren”, zegt Reinier van Zutphen in een interview met De Telegraaf.