Biden wil topimmunoloog Fauci in zijn coronateam

Aankomend president Joe Biden heeft Anthony Fauci gevraagd op zijn post te blijven en toe te treden tot zijn Covid-team als de Democraat is geïnstalleerd. Dat heeft Biden donderdag gezegd tegen CNN. De topimmunoloog, die leiding geeft aan het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten van de VS, is nu een van de topadviseurs van president Donald Trump op het gebied van de bestrijding van het coronavirus in de Verenigde Staten.

‘Ik vroeg hem om in exact dezelfde rol te blijven die hij had onder verschillende presidenten”, aldus Biden in het interview met de nieuwszender. ‘En ik heb hem gevraagd om ook voor mij medisch hoofdadviseur te worden en deel uit te maken van het Covid-team.’

De aankomend president zei ook dat hij het Covid-19-vaccin zou krijgen toegediend als Fauci zegt dat het veilig is en dat hij dat graag in het openbaar wil doen. ‘Het is belangrijk om met het Amerikaanse volk te communiceren dat het veilig is om dit te doen.’

Ondanks dat vaccins tegen het virus in de komende weken kunnen worden verspreid, hebben de VS te maken met een nieuwe golf van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het dagelijkse dodental bereikte woensdag zijn op een na hoogste van de pandemie, met 2811 doden, volgens een telling van Reuters.

Biden vertelde CNN dat hij, eenmaal in functie, een doorlopende opdracht zou uitvaardigen dat Amerikanen mondkapjes moeten dragen in federale gebouwen en tijdens interstatelijk reizen in bijvoorbeeld vliegtuigen en bussen.

‘Ik ga het publiek vragen 100 dagen een masker te dragen”, zei Biden. ‘Niet voor altijd, 100 dagen.’