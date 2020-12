FVD: pogingen om referendum over Baudet te hacken

Er zijn ‘meerdere hackpogingen gedaan’ om het ‘bindende referendum’ over de positie van Forum voor Democratie-boegbeeld Thierry Baudet te beïnvloeden. Dat meldt de partij via Twitter. De berichten dat het referendum te hacken is en dat stemmers niet anoniem blijven, zijn ‘onjuist”, stelt FVD. ‘De ledenraadpleging verloopt voorspoedig.’

Het referendum is in zeer korte tijd georganiseerd, wat bij sommige leden twijfels over de veiligheid opriep. Deskundigen leggen op Twitter zwaktes in het referendumsysteem bloot. Zo zou de anonimiteit niet gewaarborgd worden en blijken onderdelen van het systeem zomaar zichtbaar die normaal gesproken niet bereikbaar zijn voor gebruikers zonder speciale rechten.

Het bedrijf BigPulse, dat de verkiezingssoftware levert, ‘monitort het verloop van de verkiezingen constant en zij borgen dan ook de veiligheid van deze verkiezing”, aldus FVD. De hackpogingen zijn tot nu toe mislukt, zegt de partij. FVD doet aangifte van hackpogingen.