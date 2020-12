‘Helft werkgevers houdt te weinig rekening met corona’

Bij de helft van de bedrijven waar niet thuisgewerkt kan worden, wordt te weinig rekening gehouden met de veranderde omstandigheden door het coronavirus. Dat stelt vakbond FNV na een onderzoek onder 2000 leden die onder meer in de bouw, industrie, detailhandel, zorg, transport en logistiek werkzaam zijn. Bijna een derde van hen is bang om corona op te lopen op de werkvloer.

Met name voldoende afstand houden is vaak niet mogelijk. Vier op de vijf ondervraagde bondsleden geeft aan dat dit niet altijd lukt. Ook geven de werknemers aan dat het werk meer energie kost en dat de werkdruk door onder meer ziekteverzuim hoger is. De omgang met collega’s, leveranciers en klanten levert ook meer stress op omdat zij zich lang niet altijd aan de coronaregels houden.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt de cijfers verontrustend. ‘Er is veel aandacht voor thuiswerk, ook van het kabinet. Maar de helft van de mensen kán hun werk helemaal niet thuis uitvoeren. Zij werken vaak in vitale beroepen en er is weinig aandacht voor hun huidige arbeidsomstandigheden.’

FNV wijst erop dat uit cijfers van het RIVM is gebleken dat ongeveer 15 procent van de besmettingen op de werkvloer plaatsvindt.