KHN hoopt dat geruchten extra steun kloppen

Koninklijke Horeca Nederland noemt het positief dat de regeringscoalitie naar verluidt honderden miljoenen euro’s extra wil uittrekken voor steun voor sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zoals de horeca. ‘De berichtgeving is wel in lijn met onze gesprekken, we hopen dat het klopt”, aldus de brancheorganisatie.