Advocaat van Marco Kroon: wildplassen geen zedenschennis

Majoor Marco Kroon heeft niet uitdagend met zijn piemel gezwaaid voor de ogen van een politieagente. Het afschudden is volgens zijn advocaat een natuurlijke beweging voor mannen om hun plas af te sluiten, zei ze donderdag voor de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Ze betoogde dat daarmee geen sprake kan zijn van zedenschennis.

Kroon staat in hoger beroep terecht voor onder meer het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. Maar volgens zijn advocaat Ruth van Es is geen sprake van opzettelijk tonen in de situatie van Kroon, die aanvankelijk zijn rug had toegekeerd naar de politieagente te paard om zijn plas af te maken. ‘Het afschudden en opbergen van een geslachtsdeel is geen beweging die bestempeld kan worden als schennis”, betoogde Van Es.

Volgens de advocate had de agente beter afstand kunnen bewaren. ‘De verbalisant zet haar paard er recht voor. Daarmee kun je niet spreken over een ongewenste confrontatie. Omdat ze Kroon wilde controleren, liep ze een aanmerkelijke kans zijn geslachtsdeel te zien. Maar ze hoefde niet zo dichtbij te staan met haar paard om te controleren op wildplassen, dat kon ze ook van een afstandje doen.’

Kopstoot

De verdediging zet bovendien vraagtekens bij de processen-verbaal die de politie van het incident in het centrum van Den Bosch heeft gemaakt. Zo twijfelen de advocaten over de bloedneus die een agent opliep na de vermeende kopstoot die Kroon hem zou hebben gegeven. Op de gemaakte beelden van de arrestatie is de bloedneus volgens haar niet te zien.

De politieagenten maakten zelf het proces-verbaal op, terwijl ze ook aangifte tegen Kroon deden. ‘Kan een agent nog objectief verbaliseren als hij slachtoffer is?’ vroeg Van Es zich af. Ze vroeg het gerechtshof daarom de verklaringen van de agenten buiten beschouwing te laten.

Mishandeling agent

Advocaat Geert-Jan Knoops verzocht het hof om Kroon vrij te spreken van mishandeling van de agent. Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk op mishandeling, erkende Knoops. Maar het is niet zo dat hij de agent ‘een lesje wilde leren”.

Knoops vindt dat de rechtbank, die de oorlogsveteraan vorig jaar 100 uur taakstraf gaf voor de mishandeling en schennis van de eerbaarheid, geen rekening heeft gehouden met de reputatieschade die Kroon heeft opgelopen. ‘Niet alleen maatschappelijk, maar ook arbeidsrechtelijk.’ Ook zou de hardhandige arrestatie van Kroon disproportioneel zijn geweest, wat bij Kroon letsel veroorzaakte.