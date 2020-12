Kamala Harris kiest vrouwen als topmedewerkers

De aankomende Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft uitsluitend vrouwen om zich heen verzameld voor topfuncties in het Witte Huis. Haar stafchef wordt Tina Flournoy, die die functie nu vervult bij oud-president Bill Clinton.

Als adviseur voor binnenlands beleid heeft de Democrate gekozen voor Rohini Kosoglu, die ook al voor haar werkte in de Senaat en de verkiezingscampagne.

Nancy McEldowney, voormalig ambassadeur in Bulgarije, gaat dienen als Harris’ adviseur voor nationale veiligheid. Zij was onder meer directeur Europese zaken in de veiligheidsraad van de regering-Clinton.

Verklaring Harris

‘Samen met de rest van mijn team zullen de vandaag aangestelden werken om het virus onder controle te krijgen, onze economie verantwoord open te stellen en zeker stellen dat dat alle Amerikanen daarvan profiteren”, aldus Harris. Daarnaast zullen ze bijdragen aan het herstel van het Amerikaanse leiderschap in de wereld, zegt ze in een verklaring.

Harris en president Joe Biden worden op 20 januari beëdigd.