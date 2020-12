Plan coalitie: honderden miljoenen extra coronasteun

De regeringscoalitie wil dat er honderden miljoenen euro’s extra worden uitgetrokken voor steun, onder meer aan bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen, stellen de partijen voor. Het kabinet zou hiermee aan de slag gaan, later wordt er een officieel besluit over genomen, melden Haagse ingewijden na berichtgeving door NOS.

De afbouw van de coronasteunpakketten - vanaf januari - gaat echt van tafel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) had eerder al gezegd dat het ‘niet voor de hand ligt’ de pakketten te versoberen, omdat het kabinet strenge maatregelen heeft genomen om de tweede golf de kop in te drukken.