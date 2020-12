Lucinda Riley als eerste auteur bekroond met dubbel Gouden Boek

Schrijver Lucinda Riley is donderdag bekroond met twee Gouden Boeken. Er zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht van haar twee boeken Storm en Schaduw, de delen 2 en 3 uit haar Zeven Zussen-reeks. Dat heeft boekenkoepel CPNB bekendgemaakt. De boeken verschenen in 2018.

Het is volgens het CPNB nog nooit eerder gebeurd dat een schrijver voor twee boeken op hetzelfde moment een Gouden Boek krijgt uitgereikt. Eerder dit jaar kreeg Riley al een Platina Boek voor het eerste deel van de serie.

De in Ierland geboren Lucinda Riley schreef haar eerste boek op 24-jarige leeftijd. Haar werk wordt in 34 landen uitgegeven. In Nederland verkocht ze al meer dan 3 miljoen boeken.

Boekenreeks

De reeks vertelt over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomt in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst. Op 29 april verschijnt het zevende deel in de serie, De zevende zus.

Sinds 2012 worden Gouden, Platina en Diamanten Boeken uitgereikt. Oorkondes worden uitgereikt aan boeken waarvan meer dan respectievelijk 200.000, 350.000 en 500.000 exemplaren zijn verkocht.