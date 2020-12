Brits Lagerhuis buigt zich weer over omstreden brexitwet

Het Britse Lagerhuis buigt zich volgende week weer over omstreden wetgeving die de relatie met de EU onder druk heeft gezet. Die is al een keer goedgekeurd door parlementariërs, maar daarna heeft het Hogerhuis besloten om het deel van de wet te schrappen dat kan worden gebruikt om terug te komen op afspraken met Brussel. De regering wil die ingreep nu weer ongedaan maken.

De wetgeving heet Internal Market Bill (Interne Markt Wet) en moet de handel tussen delen van het Verenigd Koninkrijk na de brexit in goede banen leiden. Het land heeft de EU eerder dit jaar al verlaten, maar houdt zich nog aan Europese regelgeving tijdens een overgangsperiode die duurt tot het eind van het jaar.

De wet is omstreden, onder meer omdat ministers de bevoegdheid krijgen om terug te komen op bepaalde afspraken met de EU over de status van Noord-Ierland. Britse topfunctionarissen hebben dat omschreven als een ‘verzekeringspolis’ voor het geval het niet lukt een deal met de EU te sluiten over een toekomstige handelsrelatie en Brussel de eerdere afspraken op een ‘onredelijke’ manier interpreteert.

Getouwtrek

Verantwoordelijk minister Brandon Lewis heeft toegegeven dat de wet op een ‘specifieke en beperkte manier’ strijdig is met internationale wetgeving. Dat zorgt ook binnen de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson voor onvrede. Critici zeggen dat het slecht is voor de reputatie van het land als internationale afspraken worden genegeerd.

De kwestie zorgt voor getouwtrek tussen het door conservatieven gedomineerde Lagerhuis en het ongekozen House of Lords. De lords haalden vorige maand een streep door omstreden delen van de wet. De conservatieve voorman in het Lagerhuis, Jacob Rees-Mogg, legt zich daar niet bij neer en zegt dat parlementariërs komende maandag weer aan de slag gaan met de wetgeving.

De Britse regering legt volgende week waarschijnlijk ook de zogenoemde Taxation Bill (belastingwet) voor aan het parlement. Ook in die wetgeving wordt naar verwachting gemorreld aan de internationale afspraken over de brexit. Dat zou de relatie met de EU verder onder druk zetten op een cruciaal moment in het handelsoverleg tussen Brussel en Londen.