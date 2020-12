Van Engelshoven roept in Europa op tot ‘nee’ tegen homohaat

Volgens Van Engelshoven zijn ‘conservatieve krachten’ de kernwaarden van de Europese Unie ‘genadeloos aan het ondermijnen”. Ze zegt dat sommige lidstaten ‘maatregel na maatregel’ nemen om ‘mede-Europeanen basale rechten te ontnemen”. De minister roept op ‘samen te werken en gezamenlijk nee hiertegen te zeggen”.

Vorige week sloeg haar collega en partijgenoot Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) ook alarm over de terugval van vrouwen- en homorechten in de EU. Ze sprak over een ‘gure conservatieve wind’ uit vooral Oost-Europese hoek. De gevolgen kunnen volgens haar groot zijn als EU-landen zich niet verzetten tegen deze ‘pushback”.

Een Hongaars EU-parlementslid, de uiterst conservatieve József Szájer, stapte eerder deze week op omdat hij was betrapt bij een homo-orgie in Brussel. Hij schond de coronavoorschriften en had xtc op zak. Szájer was lid van de regeringspartij Fidesz, die zeker niet bekend staat als voorvechter van homorechten.