Pand The Black Archives in Amsterdam beklad

Het pand van The Black Archives, een organisatie voor kennisopbouw over de geschiedenis van zwarte mensen, is beklad. Dat zei Mitchell Esajas, een van de oprichters van het archief in Amsterdam donderdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over discriminatie. Esajas gaat aangifte van de bekladding doen.

Het pand van The Black Archives wordt gesierd door verschillende gezichten van belangrijke figuren uit de zwarte geschiedenis. Meerdere van hen werden door onbekenden overgeschilderd met witte verf. Ook werden er stickers op het pand geplakt met de tekst ‘roetveegpiet is genocide’.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei dat ze de bekladding van deze ‘gewaardeerde instelling’ in de stad ‘onacceptabel’ vindt. Volgens haar is er contact geweest met de organisatie. Ook wordt in overleg met de politie gekeken of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Rondetafelgesprek

D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt op Twitter dat het voorval een bewijs is dat racisme een groot probleem is. Paternotte neemt donderdag deel aan het rondetafelgesprek, waarin deskundigen, onder wie Esajas, Kamerleden informeren over discriminatie. Aan het begin van zijn verhoor deed Esajas melding van de bekladding. Hij zei ‘met kippenvel’ antwoord te geven op de commissievragen.

Wanneer de bekladding heeft plaatsgevonden en of het voorval direct verband houdt met de hoorzitting is niet duidelijk. Volgens Esajas doet zijn organisatie onderzoek naar de bekladding. ‘Wij hebben gisteren nog foto’s gemaakt voor het pand, dus we denken dat het vannacht gebeurd moet zijn.’

Esajas is ook onderdeel van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. ‘We hebben al vaker bedreigingen gehad, waaronder tijdens demonstraties tegen Zwarte Piet. Wij zien ook deze bekladding als een poging tot intimidatie. Er is een groeiende groep geradicaliseerde Nederlanders die geweld gebruikt tegen mensen die zich uitspreken tegen racisme. Nu komt het wel heel dichtbij. Het voelt onveilig.’