‘Akkoord tussen Brussel en Londen nog niet in zicht’

Een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is nog niet binnen handbereik. De meningsverschillen zijn nog zo ‘fors’ en de vorderingen zo beperkt dat het zeker ‘geen kwestie van uren’ is, zegt een EU-diplomaat met kennis van de onderhandelingen. En de EU zou de Britten vrijwel niet meer tegemoet kunnen komen dan ze al heeft gedaan.

De tijd raak snel op om de betrekkingen tussen de EU en het VK te regelen voor wanneer de Britten op 1 januari ook in de praktijk de interne markt hebben verlaten. De laatste dagen klinkt er echter voorzichtig optimisme rond de onderhandelaars in Londen. Maar ‘we zien nog geen licht”, zo temperen ingewijden in Brussel die stemming. De onderhandelaars zitten dan ook ‘nog niet in de tunnel”, zoals de in stilte door te brengen eindfase van de onderhandelingen wordt genoemd.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zit ‘op enkele millimeters van de rode lijn”, aldus de EU-bron. ‘Het begint nu wel heel penibel te worden.’ De EU-landen hebben Barnier daarom bij zich geroepen om hen bij te praten, om te voorkomen dat hij zijn mandaat te buiten gaat. Daarbij bleek nog eens dat de Fransman zich daarvan heel bewust is en hij ook nog altijd het volle vertrouwen van de lidstaten heeft.