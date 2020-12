Truckers klagen over rampzalige brexitfiles in Frankrijk

Vrachtwagenchauffeurs in de Franse stad Calais staan in lange files vanwege de sterke stijging van het goederenvervoer naar het Verenigd Koninkrijk, een kleine maand voordat de EU-regels niet meer gelden voor het land. Op 31 december loopt de overgangssituatie af en er is nog altijd geen akkoord over hoe de handel dan verloopt.