Winkeliers: openingstijden juist oprekken om drukte te voorkomen

Rotterdamse winkeliers in het centrum van de stad hadden juist ingezet op het oprekken van de openingstijden om de drukte van winkelend publiek te spreiden. Dat laat Urban Department Store (UDS) Rotterdam, een samenwerking van winkeliers, horeca en vastgoedondernemers in de binnenstad, weten in reactie op het besluit van burgemeester Aboutaleb om de komende twee vrijdagen de winkels in het centrum om 18.00 uur vervroegd te sluiten.

‘Iedere beperking doet zeer, onze inzet voor de winkeliers was dat de openingstijden niet beperkt zouden worden”, zegt Dominique van Elsacker, directeur van UDS Rotterdam. ‘Kennelijk vraagt de aanpak om de jeugdige bezoeker te managen op dit moment te veel van de handhavende diensten, die vele uitdagingen kennen in deze tijd en dat zullen we respecteren. Voor ons staat verantwoord winkelen voor bezoekers én medewerkers in de winkels op de eerste plaats.’

Als alternatief noemt UDS Rotterdam om de winkels elke dag om 19.00 uur te sluiten, zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn. Het is bij de winkeliers niet bekend of Aboutaleb ze iets in het vooruitzicht stelt ter compensatie.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam maakte donderdag bekend de winkels in het centrum de dag voor Sinterklaas en de vrijdag erop eerder te willen sluiten. Op Black Friday werd het zo druk in de stad dat hij zich genoodzaakt zag winkels eerder op slot te gooien om ongeregeldheden door toegestroomde jeugd te voorkomen. De Rotterdamse gemeenteraad vindt dat de ondernemer de dupe van de maatregel is en heeft Aboutaleb gevraagd zijn besluit te herzien.