Wisselende reacties op eerdere sluiting winkels Rotterdam

De beslissing van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om winkels in het centrum van de stad vrijdag, een dag voor Sinterklaas, en volgende week vrijdag om 18.00 uur te sluiten, zorgt voor wisselende reacties. Vakbond FNV is blij. Winkeliersorganisatie INretail zet vraagtekens bij de stap die wordt gezet, ook omdat er geen duidelijkheid is over eventuele compensatie.