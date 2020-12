FNV stelt ultimatum aan supermarkten na opgeschort cao-overleg

Dat loonbod, van 1,5 procent extra volgend jaar, ligt volgens FNV ver onder het inflatieniveau en pakt met de stijging van de pensioenpremie erbij per saldo negatief uit voor het nettoloon van de werknemer. De vakbond wil ook dat de supers van de toeslagen op zon- en feestdagen afblijven. Werkgevers stelden voor die toeslagen te halveren van 100 naar 50 procent.

Het gestelde ultimatum bestaat uit twee delen. Eerst krijgen de supermarkten tot maandag 12.00 uur de tijd om met een tegenbod te komen. Als de werkgevers dan nog niets hebben ingediend, hebben ze nog eens tot woensdagochtend 07.00 uur om met ‘iets fatsoenlijks te komen”, aldus de FNV.

Acties

Wat voor acties er gaan komen als het ultimatum afloopt is nog niet precies duidelijk. ‘Er is nog geen heldere planning, maar dat kunnen hele diverse acties zijn. Van werkonderbrekingen tot petities”, aldus Mari Martens, sectorhoofd Handel van FNV. ‘Het enige dat zeker is, is dat de werknemers geen gevaar zullen lopen”.

Werkgeversorganisatie Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers noemde het eigen bod, met een loonsverhoging van 4 procent in twee jaar tijd, twee dagen geleden ‘constructief”. FNV noemt het ‘onbespreekbaar’ dat er pas over 15 maanden een extra 2,5 procent bovenop het loonbod van 1,5 zou komen, en dat de toeslag gehalveerd wordt. De supermarktwerkgevers boekten volgens FNV het afgelopen halfjaar immers 16 procent meer omzet door de coronacrisis.

FNV vertegenwoordigt 300.000 supermarktmedewerkers. Er zijn twee grote supermarkt-cao’s. Bij de cao Supermarkt VGL zijn grote winkels als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi aangesloten. De cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf, waarbij het Vakcentrum onderhandelaar is, geldt voor kleine zelfstandige supermarkten en franchisers.