Vaccinatieplannen in andere Europese landen

Steeds meer Europese regeringsleiders maken plannen bekend voor hun vaccinatieprogramma’s nu de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk een vaccin hebben goedgekeurd. Veel landen hebben nog geen startdatum vastgesteld, want ze wachten het oordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA af. Vaak is wel al bepaald welke doelgroep voorrang krijgt.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde woensdag aan het vaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren. Het land begint volgende week met de eerste inentingen tegen corona. Ouderen, bewoners van verpleeghuizen en hun verzorgers krijgen voorrang.

België wil 5 januari beginnen met inenten tegen het coronavirus. Mits de Europese Unie een vaccin goedkeurt, zei premier Alexander De Croo woensdag. België gaat eerst bewoners en personeel van oudereninstellingen inenten. Daarna volgen ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners ‘in de frontlinie”.

Frankrijk en Duitsland

President Emmanuel Macron heeft in Frankrijk nog geen exacte datum vastgesteld, al sprak hij eerder over het begin van het nieuwe jaar. Het beoogde vaccinatieprogramma is al opgedeeld in fases. Eerst zijn de bewoners van verpleeghuizen aan de beurt, vervolgens ouderen en gezondheidsmedewerkers. De rest van het land moet tussen april en juni het vaccin krijgen.

Duitsland streeft ernaar om in januari de eerste kwetsbare mensen en zorgverleners te laten vaccineren, zei de minister van Volksgezondheid Jens Spahn dinsdag. De Duitse autoriteiten zetten speciale vaccinatiecentra op die medio december gereed zullen zijn.

Italië, Spanje en Rusland

Italië verwacht begin volgend jaar op grote schaal mensen te kunnen inenten tegen Covid-19, zei minister van Gezondheid Roberto Speranza woensdag. Het grootste gedeelte van het vaccinatieprogramma moet tussen de lente en zomer van 2021 plaatsvinden. Ook in Italië zijn gezondheidswerkers, ouderen en mensen die in verpleeghuizen wonen als eerste aan de beurt.

Spanje hoopt een groot deel van de bewoners in verpleeghuizen, kwetsbaren en gezondheidsmedewerkers te vaccineren in januari. Een ‘zeer substantieel deel’ van de 47 miljoen Spanjaarden kan volgens premier Pedro Sánchez in de eerste drie tot zes maanden van 2021 worden ingeënt.

President Vladimir Poetin kondigde woensdag een grootschalig vaccinatieprogramma aan. Rusland gebruikt het vaccin Spoetnik V. Zaterdag moeten de eerste centra openen in Moskou. Leraren, artsen en mensen die werken in de zorgsector krijgen voorrang.