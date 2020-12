Voorbereidingen nieuwjaarsconcert in Wenen in volle gang

De voorbereidingen op het traditionele nieuwjaarsconcert vanuit de Gouden Zaal van het concertgebouw in Wenen zijn in volle gang. De directeur van het Weense Filharmonisch Orkest, Daniel Froschauer, zei donderdag dat alles in het werk wordt gesteld dat het concert plaatsvindt. Het moet een teken van hoop worden en volgens Froschauer zal de zaal er dankzij bloemendecoraties feestelijk als altijd uitzien. De orkestleden zullen - voor ze 1 januari beginnen te spelen - meerdere malen aan een coronatest worden onderworpen.