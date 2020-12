RIVM kan nog niet inschatten wanneer coronavaccinatie begint

Het is nog niet duidelijk of het gaat lukken om al in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinaties tegen het coronavirus. ‘Het is ambitieus, alles is erop gericht om dan te starten, maar er is nog zo veel onzeker. Ik kan niet inschatten of het haalbaar is, maar ik kan ook niet inschatten of het niet haalbaar is”, zegt Jaap van Delden, programmadirecteur voor de coronavaccinaties bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).