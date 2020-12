OM eist weer boete en taakstraf van 100 uur tegen Marco Kroon

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 100 uur geëist en een boete van 120 euro tegen Marco Kroon. De bekende oorlogsveteraan staat donderdag terecht voor de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Hij moet zich verantwoorden voor wildplassen tijdens het carnaval van 2019 in Den Bosch, waarna hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven.