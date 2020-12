Ook België vaccineert eerst verpleeghuisbewoners en -personeel

Als de Europese Unie het eerste vaccin goedkeurt en de vaccinatie in België volgens plan op 5 januari kan beginnen, duurt het nog wel een week of twee voor de eerste prik kan worden gezet. Het eerste beschikbare vaccin zal dat van BioNTech en Pfizer zijn, en dat moet zo koud worden bewaard dat opslag en verspreiding wel wat hoofdbrekens bezorgen.

België krijgt in eerste instantie niet genoeg vaccins om alle groepen die het voorrang wil geven in te enten, maar hoopt in de loop van het voorjaar meer binnen te krijgen.