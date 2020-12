Marco Kroon herinnert zich kopstoot niet

Marco Kroon herinnert zich de vermeende kopstoot niet die hij zou hebben gegeven aan een agent tijdens het carnaval van 2019 in Den Bosch, waar hij werd betrapt op wildplassen. Hij lijdt aan PTSS, vertelde zijn psycholoog donderdag aan de militaire kamer in het gerechtshof in Arnhem.

Mogelijk kreeg Kroon tijdens zijn aanhouding een herbeleving van traumatische gebeurtenissen in Kabul in Afghanistan, vertelde zijn behandelaar Jan Ambaum. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat daarbij geheugenverlies optrad, redeneerde de defensiepsycholoog. Kroon bevestigde in zijn eigen woorden dat hij zich de kopstoot niet herinnert. Wat hij ervan weet, baseert hij op basis van de beelden die van zijn arrestatie zijn gemaakt.

Na de bespreking van zijn psychologische problematiek sloeg de sfeer in het hof om toen Kroon zijn carnavalskostuum mocht tonen, bestaande uit een carnavaleske koningsjas, een kroon van bont en een groen kikkerpak. Kroon trok de jas over zijn militaire uniform aan om aan te tonen dat de panden van de feestjas het zicht op zijn geslachtsdeel belemmerden. Daardoor is het zijn ogen onmogelijk dat hij zich schuldig maakte aan schennispleging.

Op verzoek van zijn advocaat Geert-Jan Knoops stootte Kroon bovendien zacht met zijn gekroonde hoofd tegen de schouder van zijn raadsman. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Kroon ging meteen tegen dit vonnis van de militaire rechtbank in hoger beroep.