Dokters en leraren in Moskou kunnen zich zaterdag laten inenten

Het Russische medische onderzoeksinstituut Gamaleya heeft een vaccin in ontwikkeling dat Spoetnik V wordt genoemd. Het is erg effectief volgens de onderzoekers en is voor zover nu bekend voor 95 procent doeltreffend. Het is relatief goedkoop; minder dan 20 dollar (16 euro) per patiënt.

Rusland wil aan het begin van volgend jaar mensen massaal gratis gaan vaccineren, op basis van vrijwilligheid. Het land telt meer dan 145 miljoen inwoners en er zijn meer dan 77 miljoen coronatests uitgevoerd. De regering is erg bezorgd over de aanhoudende stijging van het aantal (sterf-)gevallen. Tot dusver zijn 2,3 miljoen mensen positief getest, 41.000 patiënten zijn volgens de officiële statistieken aan het virus bezweken. Meer dan 1,8 miljoen positief geteste mensen zijn genezen of hadden geen ziekteverschijnselen.