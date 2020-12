Rick Brink wordt vaste adviseur inclusie bij KRO-NCRV en NPO

KRO-NCRV stopt per 1 januari met het initiatief van het ministerie van Gehandicaptenzaken in zijn huidige vorm. Wel blijft Rick Brink, die de functie van minister het afgelopen anderhalf jaar bekleedde, als adviseur 'inclusie' aan de omroep verbonden. Hij gaat de omroep en ook de NPO adviseren over de wijze waarop mensen uit achtergestelde groepen beter kunnen worden betrokken bij de organisatie en bij programma's.

Hij doet dat onder meer door ‘de koffer van Rick’ te gebruiken, een gegevensbestand van mensen met een bepaalde expertise of talent die ook een beperking hebben.

Rick Brink werd in juni 2019 in een programma op NPO 1 verkozen tot de allereerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland. Het door KRO-NCRV opgezette "ministerie" komt op voor de belangen van 1,8 miljoen mensen met een beperking. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er diverse thema’s op de kaart gezet, zoals de noodzaak voor meer inclusieve speeltuinen, meer stageplekken voor studenten met een beperking en meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar heeft Brink zich gericht op de gevolgen van de maatregelen voor de positie van mensen met een beperking bij bijvoorbeeld de openstelling van supermarkten, de toegankelijkheid van informatie over corona en persconferenties door het kabinet of de mondkapjesplicht.