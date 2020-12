Kleine minnen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag kleine verliezen zien. Beleggers deden het rustig aan na de flinke opmars in de afgelopen weken. Tegenvallend nieuws over de Europese dienstensector zorgde voor enige terughoudendheid. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus en de extra steunmaatregelen in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 609,76 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 902,53 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

De tweede coronagolf in Europa zorgde ervoor dat de bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone in november flink is teruggevallen. Volgens marktonderzoeker Markit kampten de detailhandel, horeca, luchtvaart en toerisme met het oplopende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns.

Prosus

In Washington zitten de onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over een nieuw coronasteunpakket al maanden vast. De voorzitter van de Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, pleitte in het Congres opnieuw voor extra steun om de VS door de crisis te loodsen. Uit het zogeheten Beige Book, een economisch rapport van de Fed, bleek dat het herstel van de Amerikaanse economie stagneert door het toenemende aantal coronabesmettingen.

In de AEX ging techinvesteerder Prosus aan kop met een winst van dik 2 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 3,9 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en ING stonden eveneens in de staartgroep met minnen van 1,5 en 1 procent.

TUI

Bodemonderzoeker Fugro en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore sloten de rij in de MidKap met minnen tot 2,6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit waren de sterkste stijgers met plussen tot 1,7 procent.

In Frankfurt ging TUI (min 6,3 procent) verder omlaag. Het aandeel verloor een dag eerder al dik 5 procent na een akkoord met de Duitse staat en aandeelhouders over 1,8 miljard euro aan extra coronasteun voor de Duits-Britse touroperator.

De euro zette de opmars voort en was 1,2114 dollar waard, tegenover 1,2089 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt bleven de ogen gericht op de onderhandelingen tussen oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland over het verlengen van de productiebeperkingen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 45,06 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 48,10 dollar per vat.