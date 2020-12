Winkelverkopen eurozone gestegen in oktober

De winkelverkopen in de eurozone zijn in oktober, voordat veel Europese landen weer in gedeeltelijke lockdowns gingen vanwege de tweede coronagolf, gestegen. De verkoop van levens- en genotmiddelen ging omhoog, net als die van non-foodproducten zoals bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en toiletpapier. De verkoop van kleding en brandstof daalde juist.

Verder namen de verkopen via het internet toe. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat klommen de totale detailhandelsverkopen in het eurogebied met 1,5 procent in vergelijking met september. Toen namen de verkopen nog met 1,7 procent af. De verkopen namen bovendien sterker toe dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een plus van 0,7 procent gerekend.

In de gehele Europese Unie namen de verkopen van winkeliers in oktober ook met 1,5 procent toe. In september was hier een daling van 1,3 procent te zien.