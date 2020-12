Finland gaat medisch personeel eerst vaccineren tegen Covid-19

De regering van Finland heeft besloten dat zorgverleners voorrang krijgen als een coronavaccin beschikbaar is. Medisch personeel dat coronapatiënten behandelt en medewerkers van verpleeghuizen moeten in januari als eersten aan de beurt komen als mensen worden ingeënt tegen het virus.

De Finse regering maakte donderdag bekend dat het heeft besloten tot een nationale vaccinatiestrategie. ‘Het doel van Finland is de hele bevolking beschermen door het vaccin gratis aan te bieden”, zei de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Krista Kiuru. Na de zorgverleners komen ouderen en andere kwetsbare groepen aan de beurt. Er zijn nog geen plannen om ook kinderen in te enten tegen het virus.

Finland krijgt net als Nederland toegang tot vaccins via een Europees initiatief. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, sluit namens lidstaten deals over de aankoop van middelen tegen het coronavirus. Finland zou op basis van de vaccins die al zijn besteld recht hebben op 3,6 miljoen doses, genoeg om 1,8 van de 5,5 miljoen burgers mee in te enten.