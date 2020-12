Bangladesh begint met omstreden verplaatsing Rohingya naar eiland

Bangladesh is begonnen met het verplaatsen van zeker vierhonderd Rohingya-vluchtelingen naar een afgelegen eiland. Mensenrechtenorganisaties keuren het transport af en noemen het plan ‘kortzichtig en onmenselijk”. Desalniettemin is Bangladesh van plan om uiteindelijk duizenden Rohingya naar het eiland te transporteren.

De mensenrechtenorganisaties betwijfelen of de verhuizing wel vrijwillig en veilig is en roepen op te stoppen met het transport. Het eiland ligt gevaarlijk laag in zee en is vatbaar voor overstromingen en cyclonen. De Verenigde Naties zeiden ‘beperkte informatie’ te hebben gekregen over de verplaatsingen.

De politie bracht donderdag de vluchtelingen in bussen naar een haven, om later aan boord van een schip te gaan voor het vervoer. Bangladesh zegt dat de Rohingya met de verplaatsing instemden. ‘Ze gaan er met plezier naartoe. Niemand wordt gedwongen,’ aldus Mohammed Shamsud Douza, de verantwoordelijke regeringsfunctionaris.

Overstromingen

De marine van Bangladesh heeft op het eiland onderdak gebouwd voor minimaal 100.000 Rohingya-vluchtelingen en een dijk aangelegd om overstromingen te voorkomen. De autoriteiten willen de vluchtelingen tot april verplaatsen, omdat de zee dan rustig is.

Bijna een miljoen Rohingya leven in Bangladesh. Een groot deel van hen vluchtte daarheen toen het leger in Myanmar hen verjoeg.