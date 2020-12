Marco Kroon: stempel van potloodventer zware belediging

Majoor Marco Kroon is ‘diep geraakt en zwaar beledigd om uitgemaakt te worden als potloodventer”. Dit zei de drager van de Militaire Willems-Orde donderdag in de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Daar dient zijn hoger beroep tegen een taakstraf en een voorwaardelijke boete die hij kreeg nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens het carnaval in maart vorig jaar in Den Bosch.