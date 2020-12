NPO viert vrijdag 25e editie van de radio-gedichtenservice

De aanvragers van de gedichten komen even in de uitzending en ook het gedicht wordt voorgedragen. De radio-gedichtenservice was in het verleden te horen op NPO Radio 2, maar is de laatste jaren onderdeel van het NPO Radio 5-programma Volgspot.

Meesterdichter Jan J. Pieterse maakt al 25 jaar deel uit van het team van radiodichters. Dit jaar wordt hij bijgestaan door Frank van Pamelen. Presentatrice van het programma is Astrid de Jong.