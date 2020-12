AEX begint met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus en de extra steunmaatregelen in de Verenigde Staten in de gaten. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 612,39 punten. De MidKap bleef ongewijzigd op 905,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Londen won een fractie.

Koploper in de AEX was techinvesteerder Prosus met een winst van 1,7 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap was financieel dienstverlener Intertrust de grootste stijger met een plus van 0,9 procent. Postbedrijf PostNL sloot de rij met een min van 0,9 procent.