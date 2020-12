Hitserie Klem vestigt terugkijkrecords op NPO Start

De hitserie Klem heeft de afgelopen weken een kijkrecord gevestigd op de website van de NPO. In totaal keken 664.000 mensen de serie terug via NPO Start, maakte BNNVARA donderdag bekend.

Van deze groep keek 86 procent heel seizoen 3. Een derde van alle kijkers keek seizoen 2, bijna een op de tien kijkers keek online het eerste seizoen terug. Het gebeurde nog nooit dat tijdens een nieuw lineair seizoen zoveel mensen online oude reeksen van een NPO-serie terugkeken.

De derde serie Klem trok de afgelopen weken lineair gemiddeld 1,25 miljoen kijkers. BNNVARA meldt dat de aantallen kijkers nog steeds dagelijks stijgen.

Klem van regisseur en scenarist Frank Ketelaar vertelt over Belastingdienst-topman Hugo Warmond (Barry Atsma) die via de crimineel Marius Milner (Jacob Derwig) tegen wil en dank in het criminele milieu belandt. In het derde seizoen gaat Warmond als undercoveragent aan het werk voor de FIOD om twee gevreesde criminelen, gespeeld door Thom Hoffman en Thomas Acda, aan te pakken.