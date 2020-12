‘VS scherpen visumbeleid aan voor Chinese communisten’

De Amerikaanse regering scherpt het reisbeleid aan voor leden van de Chinese Communistische Partij (CCP). Visa voor de circa 92 miljoen leden van de partij en hun gezinnen zijn volgens ingewijden voortaan maximaal een maand geldig. Dat was voorheen 10 jaar, bericht The New York Times. Ook kunnen die reisdocumenten maar één keer worden gebruikt om het land binnen te komen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover de krant dat een aangescherpt reisbeleid deel uitmaakt van een pakket aan maatregelen. Die moeten de VS beschermen tegen de ‘kwaadaardige’ invloed van de Chinese regeringspartij. ‘We hebben de CCP tientallen jaren lang vrije en onbelemmerde toegang gegeven tot Amerikaanse instellingen en bedrijven, terwijl Amerikaanse burgers in China diezelfde privileges nooit kregen.’

De strengere visumregels gaan volgens de krant direct in en kunnen in theorie gevolgen hebben voor honderden miljoenen Chinezen. Het kan in de praktijk echter lastig blijken om vast te stellen of reizigers lid zijn van de Chinese Communistische Partij, tenzij het gaat om prominente leden. Het nieuwe beleid kan de relatie tussen Washington en Peking wel verder onder druk zetten.