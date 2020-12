Eerste publieke vlucht met Boeing 737 MAX na vliegverbod

De eerste vlucht met de Boeing 737 MAX waar ook andere passagiers dan toezichthouders of luchtvaartpersoneel aan deelnamen is een feit. Een toestel van het geplaagde vliegtuigtype, dat wegens veiligheidszorgen meer dan anderhalf jaar niet mocht vliegen, heeft in de Verenigde Staten een drie kwartier durende vlucht afgerond met 87 journalisten aan boord.