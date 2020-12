‘Huishoudens kunnen duizenden euro’s minder lenen’

Eerder deze week maakte toezichthouder AFM bekend dat de leennormen voor het consumptief krediet worden aangescherpt. Dit gebeurt om de kans kleiner te maken dat mensen meer lenen dan verantwoord is en daardoor financiële problemen krijgen.

Bij het verstrekken van een lening kijken kredietverstrekkers naar het inkomen en de vaste lasten om tot een verantwoord leenbedrag te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar hoeveel geld huishoudens overhouden om rond van te komen. Deze leennormen worden bepaald door de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en geldt voor alle kredietverstrekkers.

Extra opslag

Sinds dit jaar moeten kredietverstrekkers een extra opslag rekenen bovenop het normbedrag. Deze opslag wordt per 1 januari fors verhoogd, in de meeste gevallen met meer dan 200 euro. In april volgend jaar worden de regels nog strenger. De exacte details van die wijzigingen zijn nog niet bekend.

Bij alleenstaanden met of zonder kinderen, waarbij het netto-inkomen rond de 2000 euro per maand ligt en de woonlasten rond de 400 euro, is het verschil in het te lenen bedrag volgens Geld.nl tussen de 11.000 en 12.000 euro. Bij een gezin met kinderen dat maandelijks 3500 euro ziet binnenstromen, waarvan 800 euro nodig is voor de huur, valt het maximale leenbedrag dik 9000 euro lager uit. Het verschil bij huishoudens met een hypotheek rond de 1100 euro en 4000 euro aan inkomsten ligt ook rond de 10.000 euro.